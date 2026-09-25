Тухель: "Очередная упущенная возможность для Палмера"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель намекнул, что теряет терпение в отношении атакующего полузащитника "Челси" Коула Палмера.

Напомним, Палмер не смог откликнуться на вызов в сборную Англии в этот международный перерыв. Изначально это объяснялось опасениями насчет переутомления, а затем — травмой.



Подобное происходит далеко не в первый раз, и Тухель предупреждает Палмера, что тот не сможет заслужить его доверие, если и дальше будет увиливать от своего долга.



"Насколько я понимаю, он играет с дискомфортом и болью, а с дискомфортом и болью он не может играть на своем высшем уровне, поэтому он отказался от вызова и поставил нас в известность, как это сделал и "Челси". Таково мое понимание. Мы не контролируем его нагрузку".



"Конечно, это упущенная возможность для него. Очередная упущенная возможность. Он упускает слишком много возможностей, и я не виню его в этом, это просто факт. Он пропускает слишком много сборов".



"Я могу судить лишь по тому, что наблюдаю в своей команде. А для этого ты должен приезжать на сбор. Если тебя нет на сборе, ты не можешь произвести впечатление должным образом, потому что это возможно, только когда ты со мной и выходишь у нас на поле. Поэтому да, это упущенная возможность", — цитирует Тухеля Evening Standard.