Мойес удивлен решением владельцев выставить "Эвертон" на продажу

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес признался, что для него стало сюрпризом решение владельцев выставить клуб на продажу.

В пятницу утром появилась информация, что The Friedkin Group ищет покупателя на "Эвертон", купив клуб мерсисайдский лишь в декабре 2024.



Как и большинство, Мойес узнал об этом из прессы, однако Дэвид сильно не удивляется, учитывая отсутствие поддержки со стороны владельцев в летнее трансферное окно.



"Да, я был удивлен, потому что они пришли только полтора года назад. Большинство владельцев приходит на более длительный срок. Все мы ожидали, что они останутся здесь на 20-30 лет или вроде того".



"Но учитывая то, как сложилось трансферное окно, я мог слегка почувствовать это. Все болельщики "Эвертона" теперь могут это видеть".



"Я искренне верил, что с полной поддержкой новых владельцев моими амбициями будет вернуть "Эвертон" на прежние уровни, вернуть к более частой борьбе за попадание в Европе".



"Но летом вы сами все видели. Это было сложное лето для нас".



"Я сам узнал об этом утром, как и все остальные. Я немного удивлен, но, возможно, не так уж сильно", — цитирует Мойеса Sky Sports.