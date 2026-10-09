"Эвертон" выставлен на продажу

Компания The Friedkin Group, владеющая "Эвертоном", выставила мерсисайдский клуб на продажу.

Еще в сентябре появилась информация, что TFG ищет инвестиции для "Эвертона" и может продать долю в клубе.



Как стало известно The Athletic от осведомленных источников, американские владельцы "Эвертона" также открыты к продаже клуба целиком.



Почувствовать, что TFG не горит желанием вкладываться в "Эвертон", можно было еще минувшим летом, когда главный тренер Дэвид Мойес не получил ощутимой поддержки на трансферном рынке.



Однако TFG не спешит уходить и собирается поддерживать "Эвертон" на плаву, пока не появится правильный инвестор, который сможет вывести "ирисок" на новый уровень.



Добавим, TFG приобрела "Эвертон" у Фархада Мошири в декабре 2024. А в прошлом году "ириски" переехали на новый стадион "Хилл Дикинсон", вмещающий 52,769 зрителей.