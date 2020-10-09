"Тоттенхэм" может позвать Арне Слота

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот может получить приглашение из "Тоттенхэма", если нынешний наставник "шпор" Роберто Де Дзерби не сможет выправить ситуацию.

Несмотря на огромные инвестиции в состав минувшим летом, "Тоттенхэм" провалил старт нового сезона. "Шпоры" набрали лишь два очка в пяти первых матчах Премьер-Лиги, а также вылетели из Кубка Лиги.



Если улучшения в результатах так и не последует, "Тоттенхэм" может задуматься о расставании с Де Дзерби, и ESPN ожидает, что в таком случае "шпоры" обратят свой взор на Слота.



По информации источника, Слот был серьезным претендентом на работу в "Тоттенхэме" еще в 2023 году, до назначения Анге Постекоглу. "Шпор" привлекает философия Арне, основанная на владении мячом, агрессивном прессинге и быстрых атаках.



А вот путь назад в Премьер-Лигу через "Манчестер Юнайтед" для Слота закрыт, учитывая соперничество "красных дьяволов" с "Ливерпулем".