"Тоттенхэм" может позвать Арне Слота

Арне Слот Бывший главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот может получить приглашение из "Тоттенхэма", если нынешний наставник "шпор" Роберто Де Дзерби не сможет выправить ситуацию.

Несмотря на огромные инвестиции в состав минувшим летом, "Тоттенхэм" провалил старт нового сезона. "Шпоры" набрали лишь два очка в пяти первых матчах Премьер-Лиги, а также вылетели из Кубка Лиги.

Если улучшения в результатах так и не последует, "Тоттенхэм" может задуматься о расставании с Де Дзерби, и ESPN ожидает, что в таком случае "шпоры" обратят свой взор на Слота.

По информации источника, Слот был серьезным претендентом на работу в "Тоттенхэме" еще в 2023 году, до назначения Анге Постекоглу. "Шпор" привлекает философия Арне, основанная на владении мячом, агрессивном прессинге и быстрых атаках.

А вот путь назад в Премьер-Лигу через "Манчестер Юнайтед" для Слота закрыт, учитывая соперничество "красных дьяволов" с "Ливерпулем".





Метки Де Дзерби, Слот, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2026 08:00

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  1. akadam 09.10.2026 08:51 # akadam
    Невезучая команда. Лондон, новый стадион, бабки есть и такие результаты... Менеджмент надо разгонять.

    (ответить)

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