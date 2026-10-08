Артета устроил погром на базе "Арсенала" в свой первый день работы

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета вспомнил, как учинил погром на базе клуба в свой первый день работы.

Накануне "Арсенал" объявил, что Артета заключил новый контракт, который позволит Микелю достичь 10-летнего рубежа на тренерском мостике "канониров".



Когда Артета только получил эту работу в декабре 2019, он первым делом отправился в самое большое помещение на базе "Арсенала", используемое в качестве образовательного центра, а затем побросал все вещи на пол и созвал персонал.



"Я просто разнес офисное помещение и все сбросил на пол: компьютеры, ноутбуки, кабели. Затем я всех позвал".



"Я сказал: "Слушайте, я кое-что слышал. Я не знаю, правда ли это. Но от большого количества разных людей я узнал, что именно так относятся к работе в этой организации. Я здесь, чтобы помочь вам наслаждаться своей профессией, своей жизнью и страстью, которую все мы разделяем. Если вы хотите помочь мне сделать это с вами, у вас есть две минуты, чтобы навести порядок и, как минимум, быть готовыми трудиться вместе". И затем я ушел".



"На этом моя тренерская карьера могла бы закончиться, потому что, если бы все осталось по-прежнему, у меня больше не было бы работы!"



"Я вернулся спустя две минуты, и все было безупречно. Все молчали, их глаза были открыты, и они были готовы слушать. Я сказал: "Это только начало. Мы должны заниматься этим ежедневно. Чего бы мы ни хотели достичь, нам придется это делать вместе. Я не могу сделать это в одиночку. Наша проблема, которая имеет место, гораздо глубже, но возможности безграничны", — сообщил Артета The Athletic.