Джака поведал, как его наказали за поддельный сертификат вакцинации от коронавируса

Капитан "Сандерленда" Гранит Джака рассказал, как его наказали на родине в Швейцарии за подделку сертификата вакцинации от COVID-19.

В прошлом месяце стало известно, что Джаке может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет за то, что во время пандемии коронавируса Гранит предпочел купить поддельный сертификат у знакомого доктора вместо того, чтобы сделать себе укол с вакциной.



В четверг 33-летний полузащитник, который не был вызван в свою сборную в этот международный перерыв, опубликовал заявление в социальных сетях, взяв на себя ответственность за случившееся.



Джака поведал, что его наказали отложенным штрафом на 150,000 швейцарских франков (136,000 фунтов). Граниту не придется платить эту сумму, если он не совершит новых провинностей в течение двухлетнего испытательного срока.