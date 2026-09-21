Полузащитник "Сандерленда" Гранит Джака признал, что подделал сертификат вакцинации от COVID-19 во время пандемии коронавируса.

В минувший уикенд в швейцарской прессе появилась информация, что Джака никогда не ставил себе укол от коронавируса, а просто купил у знакомого доктора сертификат, без которого в период пандемии нельзя было ступить ни шагу.



33-летний Джака отреагировал на это официальным заявлением с признанием вины и даже отказался от вызова в сборную Швейцарии в этот международный перерыв.



"В то время лично я был очень обеспокоен и испытывал серьезные сомнения насчет вакцины от COVID-19. Я глубоко не доверял вакцине, испытывая страх и неуверенность. В этом тревожном состоянии я обзавелся сертификатом о вакцинации вместо того, чтобы получить ответы на существовавшие у меня вопросы через надлежащие каналы".



"Сегодня я ясно вижу, что этот путь не был правильным. Это была ошибка. Я сожалею. Я беру на себя ответственность за это решение, занимаюсь изучением фактов и оказываю полное содействие соответствующим органам", — гласит заявление Джаки.



Добавим, по швейцарским законами подделка документов является уголовным преступлением и может повлечь за собой наказание в виде тюрьмы сроком до пяти лет.