Джака признал, что подделал сертификат вакцинации от COVID-19

Гранит Джака Полузащитник "Сандерленда" Гранит Джака признал, что подделал сертификат вакцинации от COVID-19 во время пандемии коронавируса.

В минувший уикенд в швейцарской прессе появилась информация, что Джака никогда не ставил себе укол от коронавируса, а просто купил у знакомого доктора сертификат, без которого в период пандемии нельзя было ступить ни шагу.

33-летний Джака отреагировал на это официальным заявлением с признанием вины и даже отказался от вызова в сборную Швейцарии в этот международный перерыв.

"В то время лично я был очень обеспокоен и испытывал серьезные сомнения насчет вакцины от COVID-19. Я глубоко не доверял вакцине, испытывая страх и неуверенность. В этом тревожном состоянии я обзавелся сертификатом о вакцинации вместо того, чтобы получить ответы на существовавшие у меня вопросы через надлежащие каналы".

"Сегодня я ясно вижу, что этот путь не был правильным. Это была ошибка. Я сожалею. Я беру на себя ответственность за это решение, занимаюсь изучением фактов и оказываю полное содействие соответствующим органам", — гласит заявление Джаки.

Добавим, по швейцарским законами подделка документов является уголовным преступлением и может повлечь за собой наказание в виде тюрьмы сроком до пяти лет.





Метки Джака, Сандерленд

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2026 15:00

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  1. brown-ale 21.09.2026 15:32 # brown-ale
    Все правильно сделал.

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  2. fog 21.09.2026 15:29 # fog
    Гнида албанская, лучше признайся, что симулировал в финале КА 2020.

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  3. largo-winch 21.09.2026 15:20 # largo-winch
    ну и правильно. нахуй колотться хуй пойми чем

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