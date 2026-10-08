"Ливерпуль" решил поспорить с "Юнайтед" за Трюффера

Адриен Трюффер "Ливерпуль" решил составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за левого защитника "Борнмута" Адриена Трюффера.

"Юнайтед" по-прежнему находится в поисках конкурента — или преемника — для Люка Шоу на левом фланге обороны, и ранее уже сообщалось об интересе к Адриену со стороны "красных дьяволов".

Однако вслед за "Юнайтед" свой интерес к Трюфферу обозначил и "Ливерпуль", который не вполне доволен Милошем Керкезом, заменой которому в "Борнмуте" Трюффер и стал летом 2025.

TEAMtalk ожидает, что Трюффер покинет "Борнмут" в 2027 году, однако "Борнмут" хочет около 60 миллионов фунтов за 24-летнего француза.

Помимо "Юнайтед" и "Ливерпуля", Трюффер также находится на радаре у "Астон Виллы", "Бенфики", "Баварии" и "Милана".





Метки Борнмут, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Трюффер

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2026 15:00

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  1. quavo 08.10.2026 15:41 # quavo
    24-летний бельгиец великолепно освоился в "Борнмуте", выходя в стартовом составе на каждый из 38 матчей "вишенок" в прошлом сезоне Премьер-Лиги.

    Источник: https://fapl.ru/posts/124437/

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