"Ливерпуль" решил поспорить с "Юнайтед" за Трюффера

"Ливерпуль" решил составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за левого защитника "Борнмута" Адриена Трюффера.

"Юнайтед" по-прежнему находится в поисках конкурента — или преемника — для Люка Шоу на левом фланге обороны, и ранее уже сообщалось об интересе к Адриену со стороны "красных дьяволов".



Однако вслед за "Юнайтед" свой интерес к Трюфферу обозначил и "Ливерпуль", который не вполне доволен Милошем Керкезом, заменой которому в "Борнмуте" Трюффер и стал летом 2025.



TEAMtalk ожидает, что Трюффер покинет "Борнмут" в 2027 году, однако "Борнмут" хочет около 60 миллионов фунтов за 24-летнего француза.



Помимо "Юнайтед" и "Ливерпуля", Трюффер также находится на радаре у "Астон Виллы", "Бенфики", "Баварии" и "Милана".