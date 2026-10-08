"Ливерпуль" решил поспорить с "Юнайтед" за Трюффера
"Ливерпуль" решил составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за левого защитника "Борнмута" Адриена Трюффера.
"Юнайтед" по-прежнему находится в поисках конкурента — или преемника — для Люка Шоу на левом фланге обороны, и ранее уже сообщалось об интересе к Адриену со стороны "красных дьяволов".
Однако вслед за "Юнайтед" свой интерес к Трюфферу обозначил и "Ливерпуль", который не вполне доволен Милошем Керкезом, заменой которому в "Борнмуте" Трюффер и стал летом 2025.
TEAMtalk ожидает, что Трюффер покинет "Борнмут" в 2027 году, однако "Борнмут" хочет около 60 миллионов фунтов за 24-летнего француза.
Помимо "Юнайтед" и "Ливерпуля", Трюффер также находится на радаре у "Астон Виллы", "Бенфики", "Баварии" и "Милана".
08.10.2026 15:00
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24-летний бельгиец великолепно освоился в "Борнмуте", выходя в стартовом составе на каждый из 38 матчей "вишенок" в прошлом сезоне Премьер-Лиги.
Источник: https://fapl.ru/posts/124437/
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