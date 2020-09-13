"Юнайтед" следит за Трюффером

"Манчестер Юнайтед" внимательно следит за левым защитником "Борнмута" Адриеном Трюффером.

Не сумев обзавестись конкурентом — а в перспективе преемником — для 31-летнего Люка Шоу минувшим летом, "Юнайтед" планирует вернуться к этой задаче в 2027 году.



Целью номер один "Юнайтед" среди левых защитников считается Льюис Холл, однако тот едва заключил новый контракт с "Ньюкаслом", и "сороки" отпустят свою звезду только за огромные деньги.



Как сообщает TEAMtalk, альтернативой номер один Холлу для "Юнайтед" является Трюффер, который прибыл в "Борнмут" летом 2025, чтобы заменить проданного в "Ливерпуль" Милоша Керкеза.



24-летний бельгиец великолепно освоился в "Борнмуте", выходя в стартовом составе на каждый из 38 матчей "вишенок" в прошлом сезоне Премьер-Лиги.



Скауты "Юнайтед" регулярно просматривают Трюффера и в своих отчетах отмечают тактическую грамотность Адриена, комфортно себя чувствующего в классической четверке защитников.