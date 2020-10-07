Артета заключил с "Арсеналом" новый контракт до 2030 года

Микель Артета "Арсенал" официально объявил, что главный тренер Микель Артета заключил новый контракт до 2030 года.

Предыдущий контракт Артеты, подписанный в сентябре 2024, истекал уже в конце этого сезона, однако Микель всегда призывал не беспокоиться насчет этого и говорил, как он счастлив в "Арсенале".

Как сообщает BBC, новый контракт обеспечил Артете прибавку к зарплате. По предыдущему соглашению Микель получал 10 миллионов фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов ежегодно.

"Арсенал" стал первой для Артеты тренерской работой в качестве самостоятельного специалиста. Микель возглавил "канониров" в декабре 2019, а значит новый контракт позволит ему достичь 10-летнего рубежа в клубе, который он также представлял в качестве игрока.

За время работы с "Арсеналом" 44-летний испанец выиграл Премьер-Лигу и Кубок Англии, но проиграл финал Лиги Чемпионов против ПСЖ в мае.

Микель Артета





Метки Арсенал, Артета, контракты, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2026 15:00

Количество просмотров Просмотров: 384

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  1. dembo 07.10.2026 15:34 # dembo
    Норм ротега доет заднеприводной мешок)

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  2. ot4im-surgut 07.10.2026 15:32 # ot4im-surgut
    Русня?)))) Опять ваши мечты вам боком вылезли


    В десятках российских городов отопительный сезон сорвался из-за изношенных коммунальных сетей, пишут «Известия»

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  3. v-0987654321 07.10.2026 15:18 # v-0987654321
    Мои братишки абассали вонючих лохлов

    ахахахаха арьююююю

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  4. ot4im-surgut 07.10.2026 15:16 # ot4im-surgut
    Почему фоткал судья?

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  5. hunter022 07.10.2026 15:13 # hunter022
    Принесет в клубный музей ещё два трофея в этом сезоне ( не считая выйграного Суперкубока Англии).

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  6. superglor 07.10.2026 15:10 # superglor
    Лол, его нужно было увольнять еще в прошлом сезоне. Имея сильнейший состав почти умудрился просрать титул со своей трусливой игрой. Но пуканиры никогда особым умом не отличались

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  7. quavo 07.10.2026 15:04 # quavo
    ортега позорный тренеришка конечно и ээто сейчас считается вершиной тренерского цеха, тьфу 6лять

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