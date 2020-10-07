Артета заключил с "Арсеналом" новый контракт до 2030 года

"Арсенал" официально объявил, что главный тренер Микель Артета заключил новый контракт до 2030 года.

Предыдущий контракт Артеты, подписанный в сентябре 2024, истекал уже в конце этого сезона, однако Микель всегда призывал не беспокоиться насчет этого и говорил, как он счастлив в "Арсенале".



Как сообщает BBC, новый контракт обеспечил Артете прибавку к зарплате. По предыдущему соглашению Микель получал 10 миллионов фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов ежегодно.



"Арсенал" стал первой для Артеты тренерской работой в качестве самостоятельного специалиста. Микель возглавил "канониров" в декабре 2019, а значит новый контракт позволит ему достичь 10-летнего рубежа в клубе, который он также представлял в качестве игрока.



За время работы с "Арсеналом" 44-летний испанец выиграл Премьер-Лигу и Кубок Англии, но проиграл финал Лиги Чемпионов против ПСЖ в мае.



