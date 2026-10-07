"Челси" начал переговоры по обновлению своей базы в Кобхэме
"Челси" начал предварительные переговоры с советом округа Элмбридж по обновлению своей базы в Кобхэме.
База "Челси" в Кобхэме считалась одной из лучших в мире, где была открыта при бывшем владельце клуба Романе Абрамовиче в 2004 году.
За прошедшее с тех пор время многие конкуренты "Челси" в Англии и за рубежом обзавелись инфраструктурой более высокого уровня.
Новые владельцы "Челси" сразу после приобретения клуба в 2022 году определили тренировочную базу как одну из сфер, требующих инвестиций. Это касается не только первой команды, но также женской и академии.
В прошлом месяце инвестиционная компания Clearlake Capital получила полный контроль над "Челси" благодаря покупке долей Тодда Бели и Марка Уолтера, и процесс с улучшением базы получил мощный импульс.
Как сообщает BBC, переговоры с местными властями носят предварительный характер и ни к чему не обязывают, однако эта стадия обычно предшествует официальному обращению за разрешением на строительство.
Часть улучшений, не требующих разрешений, касательно безопасности, периметра и внешнего вида "Челси" уже осуществил.
07.10.2026 10:00
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