Бели и Уолтер продали свои доли в "Челси"

Тодд Бели и Марк Уолтер продали свои доли в "Челси" крупнейшему акционеру клуба в лице инвестиционной компании Clearlake Capital.

В 2022 году Бели, Уолтер, Хансйорг Висс и Clearlake приобрели "Челси" у Романа Абрамовича за 2.5 млрд. фунтов. При этом Тодд занял должность президента клуба и даже короткое время исполнял обязанности спортивного директора.



Однако еще в 2024 году появились слухи о разногласиях среди совладельцев "Челси", из-за чего, например, забуксовал проект с новым стадионом.



В конце концов Бели и Уолтер, которым принадлежало по 12.8% акций "Челси", решили выйти из проекта и продали свои доли Clearlake, которая прежде владела 61.5% клуба со "Стэмфорд Бридж".



Что касается Висса, то 90-летний миллиардер из Швейцарии "останется важным акционером и партнером в группе собственников", но фактически полный контроль над "Челси" переходит к Clearlake Бехдада Эгбали и Хосе Фелисиано.



Одновременно с этим Бели покидает должность президента "Челси", хотя изначально это должно было произойти только в конце сезона. При этом "синие" сообщают, что никаких изменений в ежедневном управлении клубом и стратегии не последует.



С момента смены своих владельцев в 2022 "Челси" не финишировал в Премьер-Лиге выше четвертого места, но выиграл Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира. Также за эти четыре года "синие" продемонстрировали впечатляющие обороты по торговле игроками, сосредоточившись на приглашении молодых талантов, и обзавелись дочерним клубом в лице "Страсбура".



Журналист Бен Джейкобс полагает, что Clearlake потратила около 950 млн. фунтов на выкуп долей Бели и Уолтера.