УЕФА следит за дисциплинарным процессом в отношении "Сити"

УЕФА дождется завершения дисциплинарного процесса Премьер-Лиги в отношении "Манчестер Сити", прежде чем решит, принимать ли какие-нибудь меры к "горожанам".

Независимая комиссия Премьер-Лиги признала "Сити" виновным в финансовых нарушениях в период с 2009 по 2018 год, причем пять пунктов обвинений относятся к соблюдению правил финансового фейр-плей УЕФА.



Комиссия установила, что в указанный период "Сити" искусственно завысил свои доходы на 830 миллионов фунтов с помощью фиктивных спонсорских контрактов, благодаря чему мог тратить на трансферы больше дозволенного правилами.



Однако в данный момент "Сити" пытается оспорить заключение комиссии, поэтому УЕФА, как и FA ранее, занял выжидательную позицию.



В 2014 году УЕФА уже наказал "Сити" штрафом на 49 млн. фунтов (включая отложенные 32 млн. фунтов) за нарушения правил ФФП.



В 2020 году УЕФА не только оштрафовал "Сити" за 25.4 млн. фунтов, но и отстранил от еврокубков на два сезона, однако "горожане" добились снятия дисквалификации и ощутимо снизили размер штрафа благодаря обращению в Спортивный арбитражный суд.



Как отмечает Sky Sports во время своего расследования Премьер-Лига имела доступ к документам и свидетельствам, чего у УЕФА в свое время не было.