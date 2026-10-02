FA отреагировала на признание "Сити" виновным в финансовых нарушениях

FA впервые отреагировала на признание "Манчестер Сити" виновным в финансовых нарушениях.

До сих пор Ассоциация хранила молчание насчет решения независимой комиссии Премьер-Лиги признать "Сити" виновным в финансовых нарушениях с 2008 по 2019 год.



Впереди у "Сити" рассмотрение апелляции на обвинительное заключение комиссии, а также слушания насчет санкций в отношении клуба, и когда этот процесс будет завершен, FA примет свои меры в отношении "горожан", если посчитает нужным.



"Решение независимой комиссии имеет серьезные последствия для честности игры. Мы тщательно изучаем это решение и его последствия, а также примем соответствующие меры в надлежащее время".



Поскольку разбирательство между Премьер-Лигой и футбольным клубом "Манчестер Сити" продолжается, мы не намерены давать дальнейшие комментарии на данном этапе. Однако мы продолжим внимательно наблюдать за развитием событий", — гласит заявление FA.