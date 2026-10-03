Сын Кэррика сыграл за первую команду "Юнайтед"

Джейси Кэррик, сын главного тренера "Манчестер Юнайтед", дебютировал за первую команду "красных дьяволов" в секретном товарищеском матче.

В минувшую пятницу "Юнайтед" на своей базе в Каррингтоне провел товарищеский матч за закрытыми дверьми против "Лозанны", которая принадлежит совладельцу "дьяволов" сэру Джиму Рэтклиффу.



Большинство игроков первой команды "Юнайтед" сейчас представляют свои сборные, поэтому Майклу Кэррику пришлось задействовать ряд молодых футболистов, включая собственного сына Джейси, которому 16 лет, сообщает Daily Mirror.



Джейси, который выступает на позиции полузащитника, находится в системе "Юнайтед" с шести лет и в этом сезоне сыграл пять матчей за команду "дьяволов" U-18.