Балеба сыграл свои первые минуты за "Юнайтед"

Полузащитник Карлос Балеба сыграл свои первые минуты за "Манчестер Юнайтед", приняв участие в товарищеском матче за закрытыми дверьми против швейцарской "Лозанны".

На днях стало известно, что "Юнайтед" пригласил "Лозанну", которая принадлежит совладельцу "красных дьяволов" сэру Джиму Рэтклиффу, в качестве спарринг-партнера в этот международный перерыв.



Матч против "Лозанны" состоялся на базе "Юнайтед" в Каррингтоне в пятницу и позволил игрокам вроде едва выздоровевшего Балеба получить столь необходимые игровые минуты.



Балеба до сих пор не провел ни одного официального матча за "Юнайтед" после своего перехода из "Брайтона" за 70 миллионов фунтов минувшим летом, прибыв в свой новый клуб с травмой лодыжки.



Харри Магуайр и Матеус Кунья также оказались среди игроков, которых главный тренер "Юнайтед" Майкл Кэррик привлек к участию в матче с "Лозанной".