Гвардиола возвращается на "Этихад"

Хосеп Гвардиола собирается посетить ближайший домашний матч "Манчестер Сити" в знак поддержки своего бывшего клуба.

Гвардиола покинул "Сити" минувшим летом, после 10 сезонов работы, и это был самый успешный период в истории клуба с "Этихад".



Недавно выяснилось, как это подтвердила независимая комиссия Премьер-Лиги, что в период с 2009 по 2018 год "Сити" злостно нарушил правила финансового фейр-плей, хотя "горожан" это решительно отрицают.



Гвардиола уже высказал свою поддержку "Сити" с помощью сообщения в инстаграме, выразив уверенность, что "горожане" преодолеют возникшие сложности.



В дополнение к этому, сообщает Daily Express, Гвардиола собирается посетить "Этихад" 14 октября, когда "Сити" сыграет против ПСЖ в Лиге Чемпионов.



Гвардиола уже подтвердил свои намерения боссам "Сити", сообщив, что хочет быть "со своими людьми" в трудный момент.