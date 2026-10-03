Гвардиола возвращается на "Этихад"

Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола собирается посетить ближайший домашний матч "Манчестер Сити" в знак поддержки своего бывшего клуба.

Гвардиола покинул "Сити" минувшим летом, после 10 сезонов работы, и это был самый успешный период в истории клуба с "Этихад".

Недавно выяснилось, как это подтвердила независимая комиссия Премьер-Лиги, что в период с 2009 по 2018 год "Сити" злостно нарушил правила финансового фейр-плей, хотя "горожан" это решительно отрицают.

Гвардиола уже высказал свою поддержку "Сити" с помощью сообщения в инстаграме, выразив уверенность, что "горожане" преодолеют возникшие сложности.

В дополнение к этому, сообщает Daily Express, Гвардиола собирается посетить "Этихад" 14 октября, когда "Сити" сыграет против ПСЖ в Лиге Чемпионов.

Гвардиола уже подтвердил свои намерения боссам "Сити", сообщив, что хочет быть "со своими людьми" в трудный момент.





Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2026 09:00

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  1. hunter022 03.10.2026 09:11 # hunter022
    Шарлатан решил посетить встречу двух главных мошенников современного футбола,ПСЖ ждёт таже судьба что и Сити в последние дни..

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