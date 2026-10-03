Гвардиола возвращается на "Этихад"
Хосеп Гвардиола собирается посетить ближайший домашний матч "Манчестер Сити" в знак поддержки своего бывшего клуба.
Гвардиола покинул "Сити" минувшим летом, после 10 сезонов работы, и это был самый успешный период в истории клуба с "Этихад".
Недавно выяснилось, как это подтвердила независимая комиссия Премьер-Лиги, что в период с 2009 по 2018 год "Сити" злостно нарушил правила финансового фейр-плей, хотя "горожан" это решительно отрицают.
Гвардиола уже высказал свою поддержку "Сити" с помощью сообщения в инстаграме, выразив уверенность, что "горожане" преодолеют возникшие сложности.
В дополнение к этому, сообщает Daily Express, Гвардиола собирается посетить "Этихад" 14 октября, когда "Сити" сыграет против ПСЖ в Лиге Чемпионов.
Гвардиола уже подтвердил свои намерения боссам "Сити", сообщив, что хочет быть "со своими людьми" в трудный момент.
03.10.2026 09:00
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Шарлатан решил посетить встречу двух главных мошенников современного футбола,ПСЖ ждёт таже судьба что и Сити в последние дни..
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