Etihad договаривается с "самой страшной юридической фирмой в мире"

Авиакомпания Etihad Airways договаривается с "самой страшной юридической фирмой в мире", чтобы судиться с Премьер-Лигой.

После того, как "Манчестер Сити" был обвинен в финансовых нарушениях и подписании "фиктивных", как их назвала Премьер-Лига, спонсорских контрактов, Etihad разразилась гневным заявлением на этот счет.



И хотя Etihad напрямую на упоминается в 40-страничном заключении независимой комиссии, авиакомпания из Абу-Даби посчитала, что ей был нанесен серьезный репутационный ущерб действиями Премьер-Лиги.



Etihad не ограничилась словами и перешла к делу. Как сообщает talkSPORT, титульный спонсор "Сити" договаривается с юридической фирмой Quinn Emanuel, которая специализируется на судебных спорах в области коммерции и инвестиций.



BTI Consulting уже пять лет подряд называет Quinn Emanuel во главе своего рейтинга юридических фирм, которых "боятся больше всего".