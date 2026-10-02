Etihad договаривается с "самой страшной юридической фирмой в мире"

Etihad Airways Авиакомпания Etihad Airways договаривается с "самой страшной юридической фирмой в мире", чтобы судиться с Премьер-Лигой.

После того, как "Манчестер Сити" был обвинен в финансовых нарушениях и подписании "фиктивных", как их назвала Премьер-Лига, спонсорских контрактов, Etihad разразилась гневным заявлением на этот счет.

И хотя Etihad напрямую на упоминается в 40-страничном заключении независимой комиссии, авиакомпания из Абу-Даби посчитала, что ей был нанесен серьезный репутационный ущерб действиями Премьер-Лиги.

Etihad не ограничилась словами и перешла к делу. Как сообщает talkSPORT, титульный спонсор "Сити" договаривается с юридической фирмой Quinn Emanuel, которая специализируется на судебных спорах в области коммерции и инвестиций.

BTI Consulting уже пять лет подряд называет Quinn Emanuel во главе своего рейтинга юридических фирм, которых "боятся больше всего".





Метки Etihad, Манчестер Сити, Премьер-Лига, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2026 19:00

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  1. vals1702 02.10.2026 19:29 # vals1702
    ущерб нанесен самой АПЛ - пусть готовятся платить миллиардные штрафы

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  2. redwhitegun 02.10.2026 19:11 # redwhitegun
    "был нанесен серьезный репутационный ущерб действиями Премьер-Лиги"

    Серьезный репутационный ущерб будет нанесен самой лиге, если они в итоге обделаются по этому делу)

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