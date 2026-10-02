В отношении "Сити" могут провести налоговую проверку

Комитет казначейства Великобритании попросил Управление по налоговым и таможенным сборам проверить "Манчестер Сити" на предмет уплаты налогов в период, за который клубу вменяют финансовые нарушения.

Напомним, независимая комиссия Премьер-Лиги признала "Сити" виновным по более чем 100 пунктам обвинений в финансовых нарушениях с 2009 по 2018 год.



Если "Сити" не удастся оспорить это обвинительное заключение, клуб с "Этихад" столкнется не только с санкциями со стороны комиссии, но и с претензиями прочих субъектов, которые захотят получить от "горожан" компенсацию своего ущерба.



Как сообщает Sky Sports, в отношении "Сити" также может быть начата проверка на предмет уплаты налогов и страховых сборов — например, с двойного контракта бывшего главного тренера "горожан" Роберто Манчини.