Манчини: "Манчестер Сити" не виноват"

Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Роберто Манчини отстранился от проблем, которые ждут клуб с "Этихад" из-за финансовых нарушений.

В ближайшее время независимая комиссия должна определить наказание, которому будет подвергнут "Сити", признанный виновным по 114 из 115 пунктов обвинений в нарушениях правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.



Одно из обвинений напрямую относится к Манчини, который, имея базовую зарплату в "Сити" в 1.45 млн. фунтов, получил 1.75 за "консультационные услуги" от контролируемой владельцем "горожан" шейхом Мансуром "Аль-Джазиры" из Абу-Даби.



Однако Манчини умывает руки и не видит в этом проблемы — по крайней мере, лично для себя.



"Я не думаю, что "Манчестер Сити" признали виновным, наоборот. Это проблема меня не беспокоит, но это не является чем-то новым".



"Манчестер Сити" не виноват, а двойной контракт — не моя проблема, а их, если там и есть что-нибудь", — цитирует Манчини talkSPORT.



Добавим, Манчини возглавил "Сити" по ходу сезона 2009/10. В следующей кампании Роберто завоевал Кубок Англии, а еще через год — первый для клуба чемпионский титул за 44 года. В мае 2013, потерпев неожиданное поражение от "Уигана" в финале Кубка Англии, Роберто покинул свой пост.