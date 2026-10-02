Босс "Тоттенхэма" выразил поддержку Де Дзерби

Исполнительный директор "Тоттенхэма" Винай Венкатешам выразил поддержку главному тренеру Роберто Де Дзерби.

Де Дзерби оказался под давлением после того, как не выиграл ни одного из пяти первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги и вылетел из Кубка Лиги.



На прошлой неделе Венкатешам провел встречу с Консультативным советом болельщиков "Тоттенхэма" и признал, что руководство клуба разделяет разочарование фанатов результатами.



Вместе с тем Венкатешам указал на то, что "шпоры" создали немало моментов против "Ньюкасла", "Ноттингем Форест" и "Эвертона", хотя и не забили.



Как сообщает Sky Sports, Венкатешам заверил болельщиков, что клуб сохраняет веру в Де Дзерби. Винай призвал проявить терпение, ведь "Тоттенхэм" обзавелся сразу 10 новыми игроками минувшим летом, а также попрощался с рядом опытных футболистов вроде Кристиана Ромеро, Гульельмо Викарио, Джеда Спенса и Жоау Палиньи.