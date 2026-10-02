Премьер-министр уточнил свою точку зрения насчет "Сити"

Энди Бернем Премьер-министр Великобритании Энди Бернем уточнил свою точку зрения насчет признания "Манчестер Сити" виновным в финансовых нарушениях.

В своем интервью BBC в минувшую среду Бернем заявил, что "очень бы переживал" насчет возможного ухода владельцев "Сити", если тех заставят продать клуб на фоне обнаруженных нарушений.

Бернем, бывший мэр Манчестера, призвал не спешить с выводами в отношении "Сити" и даже выразил благодарность владельцам клуба с "Этихад", вложившим огромные средства в местную экономику.

Такого рода высказывания вызвали огромную критику в социальных сетях и медиа, и накануне Даунинг-стрит пришлось сделать уточняющее комментарии Бернема заявление.

Как премьер-министр дал ясно понять, изначальное заключение является серьезным, и никто не говорит, что кто-нибудь может быть выше правил".

"Он также отметил, что это продолжающийся независимый процесс. Важно позволить ему идти своим чередом и отнестись к вердикту с уважением".

"Если будут установлены нарушения, ответственные должны понести соответствующее наказание", — цитирует представителя кабинета Бернема The Independent.





Метки Бернем, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2026 07:00

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  1. largo-winch 02.10.2026 07:11 # largo-winch
    Он сказал, что
    МЮ ГАВНО, ЧЕЛСИ ГАВНО, ТОТТЕНХЕМ ГАВНО.

    (ответить)

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