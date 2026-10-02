Премьер-министр Великобритании Энди Бернем уточнил свою точку зрения насчет признания "Манчестер Сити" виновным в финансовых нарушениях.

В своем интервью BBC в минувшую среду Бернем заявил, что "очень бы переживал" насчет возможного ухода владельцев "Сити", если тех заставят продать клуб на фоне обнаруженных нарушений.



Бернем, бывший мэр Манчестера, призвал не спешить с выводами в отношении "Сити" и даже выразил благодарность владельцам клуба с "Этихад", вложившим огромные средства в местную экономику.



Такого рода высказывания вызвали огромную критику в социальных сетях и медиа, и накануне Даунинг-стрит пришлось сделать уточняющее комментарии Бернема заявление.



Как премьер-министр дал ясно понять, изначальное заключение является серьезным, и никто не говорит, что кто-нибудь может быть выше правил".



"Он также отметил, что это продолжающийся независимый процесс. Важно позволить ему идти своим чередом и отнестись к вердикту с уважением".



"Если будут установлены нарушения, ответственные должны понести соответствующее наказание", — цитирует представителя кабинета Бернема The Independent.