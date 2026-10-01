Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выразил свою обеспокоенность насчет того, что владельцев "Манчестер Сити" могут заставить продать клуб.

В данный момент независимая комиссия Премьер-Лиги решает, как наказать "Сити" за финансовые нарушения, по которым вина клуба с "Этихад" была сочтена доказанной.



Слышны призывы не только исключить "Сити" из Премьер-Лиги и лишить клуб наград, но и заставить шейха Мансура продать "горожан".



Однако Бернем, который ранее в этом году стал премьер-министром после девяти лет работы мэром Большого Манчестера, не спешит отказываться от щедрых инвесторов из Абу-Даби.



"Я бы очень переживал потерять их. Они были огромным партнером в создании современного облика Манчестера и превращении "Манчестер Сити" в глобальную силу, которой клуб является".



"Вообще-то, я благодарю City Football Group и их владельцев за деньги, которые они вложили не только в (стадион) "Этихад" и кампус рядом, но и в город", — цитирует Бернема The Guardian.



Возникшие у "Сити" проблемы особенно отзываются в сердце Бернема еще и потому, что Энди является большим фанатом "Эвертона", который в недавнем прошлом был наказан снятием очков в Премьер-Лиге за финансовые нарушения.



"Я больше не могу вмешиваться в процесс. Для меня было бы неправильно делать это. Думаю, было бы неправильно спешить с выводами, тщательно не изучив всех деталей. Но, разумеется, процесс идет, и поскольку "Манчестер Сити" все еще сопротивляется, будет правильно, если я больше ничего не скажу".



"Несколько лет назад в этом положении был "Эвертон", и вы можете вспомнить, что я сражался за "Эвертон" в той ситуации. Я по-прежнему твердо убежден, что с ними не поступили справедливо в том процессе. Помню, люди тогда называли "Эвертон" виновным, но сейчас, оглядываясь назад, больше людей скажет, что с "Эвертоном" поступили несправедливо", — добавил Бернем.