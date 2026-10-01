Игроки Премьер-Лиги готовы потребовать компенсации с "Сити"

Игроки Премьер-Лиги и их агенты консультируются с юристами насчет того, чтобы потребовать компенсации с "Манчестер Сити" за упущенные бонусные выплаты.

На текущей неделе Премьер-Лига объявила, что вина "Манчестер Сити" по финансовым нарушениям была признана доказанной. В данный момент "горожане" подают апелляцию, а независимая комиссия решает вопрос о наказании.



Ранее уже сообщалось, что другие клубы Премьер-Лиги хотят компенсаций от "Сити" за упущенные трофеи, чемпионские титулы и путевки в еврокубки.



Однако такого рода претензии к "Сити" есть не только у клубов, но и у игроков, которые могли бы получить предусмотренные их контрактами бонусы за командные достижения. За ними могут последовать и тренеры, сообщает Sky Sports.



"Сити" рискует оказаться заваленным судебными исками, если "горожанам" не удастся опротестовать обвинительный вердикт независимой комиссии Премьер-Лиги.



Добавим, во главе юридической службы "Сити" находится королевский адвокат Дэвид Панник, который оказывает свои услуги "горожанам" за 5,000 фунтов в час.