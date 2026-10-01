Игроки Премьер-Лиги готовы потребовать компенсации с "Сити"

Манчестер Сити Игроки Премьер-Лиги и их агенты консультируются с юристами насчет того, чтобы потребовать компенсации с "Манчестер Сити" за упущенные бонусные выплаты.

На текущей неделе Премьер-Лига объявила, что вина "Манчестер Сити" по финансовым нарушениям была признана доказанной. В данный момент "горожане" подают апелляцию, а независимая комиссия решает вопрос о наказании.

Ранее уже сообщалось, что другие клубы Премьер-Лиги хотят компенсаций от "Сити" за упущенные трофеи, чемпионские титулы и путевки в еврокубки.

Однако такого рода претензии к "Сити" есть не только у клубов, но и у игроков, которые могли бы получить предусмотренные их контрактами бонусы за командные достижения. За ними могут последовать и тренеры, сообщает Sky Sports.

"Сити" рискует оказаться заваленным судебными исками, если "горожанам" не удастся опротестовать обвинительный вердикт независимой комиссии Премьер-Лиги.

Добавим, во главе юридической службы "Сити" находится королевский адвокат Дэвид Панник, который оказывает свои услуги "горожанам" за 5,000 фунтов в час.





Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2026 20:00

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  1. gidro-met 01.10.2026 20:46 # gidro-met
    5000 фунтов в час , ахаха ещё и адвоктаишко их е6ет

    (ответить)

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