Другие клубы хотят компенсаций от "Сити"

"Манчестер Сити" может быть вынужден выплатить более 200 миллионов фунтов в качестве компенсаций другим клубам Премьер-Лиги, если "горожан" действительно признают виновными в финансовых нарушениях.

Накануне стало известно, что независимая комиссия признала "Сити" виновным по 114 из 115 пунктом обвинений насчет нарушений правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.



"Сити" рискует столкнуться не только с санкциями, которые еще предстоит определить комиссии, но и с исками других клубов Премьер-Лиги о компенсации ущерба, нанесенного им "горожанами".



По информации The Independent, уже четыре клуба Премьер-Лиги заявили свои права на компенсацию. Первым это сделал "Арсенал", а за ним последовали "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".



Осведомленный с процессом источник полагает, что общий объем компенсаций может превысить 200 млн. фунтов, однако затребовать их клубы смогут только после окончания процесса, включая апелляцию, которой, наверняка, воспользуется "Сити".