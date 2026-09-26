Другие клубы хотят компенсаций от "Сити"
"Манчестер Сити" может быть вынужден выплатить более 200 миллионов фунтов в качестве компенсаций другим клубам Премьер-Лиги, если "горожан" действительно признают виновными в финансовых нарушениях.
Накануне стало известно, что независимая комиссия признала "Сити" виновным по 114 из 115 пунктом обвинений насчет нарушений правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.
"Сити" рискует столкнуться не только с санкциями, которые еще предстоит определить комиссии, но и с исками других клубов Премьер-Лиги о компенсации ущерба, нанесенного им "горожанами".
По информации The Independent, уже четыре клуба Премьер-Лиги заявили свои права на компенсацию. Первым это сделал "Арсенал", а за ним последовали "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".
Осведомленный с процессом источник полагает, что общий объем компенсаций может превысить 200 млн. фунтов, однако затребовать их клубы смогут только после окончания процесса, включая апелляцию, которой, наверняка, воспользуется "Сити".
26.09.2026 15:00
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Компенсация-ПРОВОДКА ПО ГУБАМ ДИЛДОЙ всяким ущербным и нытикам))
Влажные мечты неудачников опять высохнут..
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компенсации пусть платят всем клубам АПЛ + тем кто был в АПЛ а теперь уже в ЧШипе.... 9 лет мошенничества * 20(или больше команд ) ...20 миллиардов это минимум
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Вероятный сценарий что они заплатят юристам дохулеард, компенсации клубам сравнимо и в худшем (для них) случае снятие 4-6 очков. Уж точно не будут лишать титулов и отпралять в чемпионшип
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