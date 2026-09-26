Другие клубы хотят компенсаций от "Сити"

Этихад "Манчестер Сити" может быть вынужден выплатить более 200 миллионов фунтов в качестве компенсаций другим клубам Премьер-Лиги, если "горожан" действительно признают виновными в финансовых нарушениях.

Накануне стало известно, что независимая комиссия признала "Сити" виновным по 114 из 115 пунктом обвинений насчет нарушений правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

"Сити" рискует столкнуться не только с санкциями, которые еще предстоит определить комиссии, но и с исками других клубов Премьер-Лиги о компенсации ущерба, нанесенного им "горожанами".

По информации The Independent, уже четыре клуба Премьер-Лиги заявили свои права на компенсацию. Первым это сделал "Арсенал", а за ним последовали "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

Осведомленный с процессом источник полагает, что общий объем компенсаций может превысить 200 млн. фунтов, однако затребовать их клубы смогут только после окончания процесса, включая апелляцию, которой, наверняка, воспользуется "Сити".





Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2026 15:00

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  1. sherlock2025 26.09.2026 15:46 # sherlock2025
    Компенсация-ПРОВОДКА ПО ГУБАМ ДИЛДОЙ всяким ущербным и нытикам))

    Влажные мечты неудачников опять высохнут..

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  2. vals1702 26.09.2026 15:28 # vals1702
    компенсации пусть платят всем клубам АПЛ + тем кто был в АПЛ а теперь уже в ЧШипе.... 9 лет мошенничества * 20(или больше команд ) ...20 миллиардов это минимум

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  3. petertosh 26.09.2026 15:15 # petertosh
    Вероятный сценарий что они заплатят юристам дохулеард, компенсации клубам сравнимо и в худшем (для них) случае снятие 4-6 очков. Уж точно не будут лишать титулов и отпралять в чемпионшип

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