Президент "Сити" имеет дипломатический иммунитет в Британии

Разбирательство в отношении "Манчестер Сити" может быть осложнено тем фактом, что президент клуба с "Этихад" Халдун Аль Мубарак имеет дипломатический иммунитет.

Независимая комиссия Премьер-Лиги признала "Сити" виновным по всем пунктам обвинений в финансовых нарушениях с 2009 по 2018 год, и теперь решается вопрос о том, как наказать "горожан".



"Сити" по-прежнему отрицает свою вину, пообещав подать апелляцию, а если та будет отклонена, "горожане" готовы обратиться в Высокий суд за восстановлением справедливости.



Как сообщает Financial Times, помехой для Премьер-Лиги в своем стремлении наказать "Сити" может стать статус Аль Мубарака, который является президентом "горожан" с момента покупки клуба инвесторами из Абу-Даби в 2008 году.



Еще в 2020 году Аль-Мубарак попал в список из 30 связанных с ОАЭ высокопоставленных дипломатов, которым Великобритания предоставила иммунитет от любого уголового преследования и большинства гражданских исков в британских судах.



В 2021 году две страны установили стратегическое партнерство, благодаря которому ОАЭ вложили около 30 миллиардов фунтов в экономику Великобритании, и как раз Аль Мубарак заведовал этим процессом.



Текущее разбирательство в отношении "Сити" значительно ухудшило отношения двух стран. Санкции в отношении "горожан" могут обернуться ощутимым ущербом не только для Премьер-Лиги, но и для всей британской экономики, о чем уже высказался премьер-министр Энди Бернем.