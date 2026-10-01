Мерсон: "Нужно забрать все трофеи "Сити"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон поддержал точку зрения о том, что с "Манчестер Сити" стоит снять награды из-за финансовых нарушений.

В период с 2009 по 2018 год "Сити" совершил более 100 финансовых нарушений, искусственно завысив свои доходы на 830 миллионов фунтов, как это установила независимая комиссия Премьер-Лиги.



Поэтому Мерсон призывает забрать награды у "Сити" и — ради потомков — "стереть" из истории достижения "горожан".



"Я просто потрясен — у них насчитали 115 нарушений за последние годы, хотя лично я думал, что их остается семь, восемь или девять".



"Честно говоря, это оставляет дурной привкус во рту. В первую очередь нужно забрать все их трофеи. Думаю, это самое первое. И не ради нас, а ради наших внуков, чтобы через 50, 60, 70 лет они, смотря на доминирование "Сити", не думали, что "Сити" не был ни в чем виноват".



"Я не говорю, что нужно передать их тем, кто финишировали вторыми, потому что это сам по себе удар по зубам, если вы сделаете это, но я думаю, нужно стереть "Сити" из числа победителей".



"По моему мнению, нужно стереть тот факт, что они доминировали, делая то, что делали. 830 миллионов фунтов — это большое преимущество, чтобы доминировать в футболе", — сообщил Мерсон Sky Sports.