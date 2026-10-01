"Ливерпуль" — один из главных претендентов на Шаде

"Ливерпуль" является одним из главных претендентов на нападающего "Брентфорда" Кевина Шаде.

На прошлой неделе "Ливерпуль" подтвердил возвращение на должность спортивного директора Джулиана Уорда, и тот хочет уже в январе помочь "красным" сделать то, что им не удалось минувшим летом.



Речь о том, чтобы в полной мере восполнить потерю Мохамеда Салаха. Шаде часто играет за "Брентфорд" на левом краю атаки, но справа Кевин чувствует себя комфортнее и действует там эффективнее.



И хотя "Брентфорд" еще не потерял надежду склонить Шаде к новому контракту, если сделать это не удастся, то в январе у Кевина будет оставаться только 18 месяцев по действующему соглашению, что сделало бы "пчел" сговорчивее.



TEAMtalk называет "Ливерпуль" одним из главных претендентов на 24-летнего игрока сборной Германии, интерес к которому также приписывают "Арсеналу", "Челси", "Тоттенхэму" и "Манчестер Юнайтед".



Добавим, Шаде сильно начал новый сезон, забив три гола в пяти первых матчах Премьер-Лиги за "Брентфорд".