"Ливерпуль" — один из главных претендентов на Шаде
"Ливерпуль" является одним из главных претендентов на нападающего "Брентфорда" Кевина Шаде.
На прошлой неделе "Ливерпуль" подтвердил возвращение на должность спортивного директора Джулиана Уорда, и тот хочет уже в январе помочь "красным" сделать то, что им не удалось минувшим летом.
Речь о том, чтобы в полной мере восполнить потерю Мохамеда Салаха. Шаде часто играет за "Брентфорд" на левом краю атаки, но справа Кевин чувствует себя комфортнее и действует там эффективнее.
И хотя "Брентфорд" еще не потерял надежду склонить Шаде к новому контракту, если сделать это не удастся, то в январе у Кевина будет оставаться только 18 месяцев по действующему соглашению, что сделало бы "пчел" сговорчивее.
TEAMtalk называет "Ливерпуль" одним из главных претендентов на 24-летнего игрока сборной Германии, интерес к которому также приписывают "Арсеналу", "Челси", "Тоттенхэму" и "Манчестер Юнайтед".
Добавим, Шаде сильно начал новый сезон, забив три гола в пяти первых матчах Премьер-Лиги за "Брентфорд".
01.10.2026 11:00
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Последние комментарии:
стоит прийти откуда угодно в условный барйтон-ьрентфорд - и через пару месяце игры в основе - ты главная звезда и цель топов за 50-70 лямов . пото на твое место приходит другой и та же свистопляска уже вокруг него начинается. цепочка последовательности развития карьер отлажена слухи, шумихи , разговоры , проценты и агенты продаж - главное это движуха, популярность лиги и больше спонсорских контрактов трансляций
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