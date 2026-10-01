"Ливерпуль" — один из главных претендентов на Шаде

Кевин Шаде "Ливерпуль" является одним из главных претендентов на нападающего "Брентфорда" Кевина Шаде.

На прошлой неделе "Ливерпуль" подтвердил возвращение на должность спортивного директора Джулиана Уорда, и тот хочет уже в январе помочь "красным" сделать то, что им не удалось минувшим летом.

Речь о том, чтобы в полной мере восполнить потерю Мохамеда Салаха. Шаде часто играет за "Брентфорд" на левом краю атаки, но справа Кевин чувствует себя комфортнее и действует там эффективнее.

И хотя "Брентфорд" еще не потерял надежду склонить Шаде к новому контракту, если сделать это не удастся, то в январе у Кевина будет оставаться только 18 месяцев по действующему соглашению, что сделало бы "пчел" сговорчивее.

TEAMtalk называет "Ливерпуль" одним из главных претендентов на 24-летнего игрока сборной Германии, интерес к которому также приписывают "Арсеналу", "Челси", "Тоттенхэму" и "Манчестер Юнайтед".

Добавим, Шаде сильно начал новый сезон, забив три гола в пяти первых матчах Премьер-Лиги за "Брентфорд".





Метки Брентфорд, Ливерпуль, Шаде

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2026 11:00

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  1. gidro-met 01.10.2026 11:29 # gidro-met
    стоит прийти откуда угодно в условный барйтон-ьрентфорд - и через пару месяце игры в основе - ты главная звезда и цель топов за 50-70 лямов . пото на твое место приходит другой и та же свистопляска уже вокруг него начинается. цепочка последовательности развития карьер отлажена слухи, шумихи , разговоры , проценты и агенты продаж - главное это движуха, популярность лиги и больше спонсорских контрактов трансляций

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