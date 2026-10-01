Конкуренты по Премьер-Лиге считают, что отправить "Сити" в Чемпионшип будет недостаточно

Конкуренты по Премьер-Лиге определились с наказанием, которое они хотят для "Манчестер Сити" за финансовые нарушения.

В минувший вторник Премьер-Лига подтвердила, что независимая комиссия признала "Сити" виновным по всем пунктам обвинений насчет финансовых нарушений в период с 2008 по 2019 год.



В указанный период "Сити" искусственно завысил свои доходы на 830 миллионов фунтов, используя для этого "фиктивные", как их называет Премьер-Лига, спонсорские контракты.



Теперь комиссии нужно определиться с наказанием, и ранее сообщалось, что Премьер-Лига даст свои рекомендации насчет санкций в отношении "Сити".



The Guardian удалось переговорить с высокопоставленными руководителями из ряда клубов Премьер-Лиги, и они сходятся во мнении, что разового снятия очков, даже если это гарантированно отправит "Сити" на один сезон в Чемпионшип, будет недостаточно.



Конкуренты по Премьер-Лиге не имеют влияния на процесс наложения санкций, но настаивают, чтобы в отношении "Сити" были приняты долгосрочные меры, которые на продолжительное время ослабят "горожан".



Клубы также настаивают на том, чтобы весь этот процесс, включая рассмотрение апелляции, был завершен до конца текущего сезона.



Отсутствие предыдущих прецедентов осложняет задачу комиссии, но в то же время правила не ограничивают санкции, которые могут быть наложены на "Сити", как и срок их действия. Снятие очков, исключение из Премьер-Лиги, трансферное эмбарго — все эти меры будут рассмотрены.