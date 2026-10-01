Клопп высказался о финансовых нарушениях "Сити"

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своим мнением насчет признания "Манчестер Сити" в финансовых нарушениях.

В период с сезона 2009/10 по 2017/18 "Сити" совершил более сотни финансовых нарушений, как это установила независимая комиссия Премьер-Лиги.



При Клоппе "Ливерпуль" дважды уступал "Сити" титул Премьер-Лиги с разницей в одно очко, и в 2024 году Юрген даже попросил позвать его на парад, если у "горожан" однажды заберут чемпионства.



Однако больше Клопп не в настроении праздновать и вообще предпочитает воздержаться от того, чтобы предъявлять какие-либо претензии "Сити".



"Я особо не думал об этом, но я, конечно, не оставил это незамеченным. Помнится, я также сказал: "Если когда-либо будет парад, я там буду". Такого ощущения больше нет. Я не чувствую, что стоит провести парад на открытом автобусе. Я могу просто посидеть и подождать, что случится".



"Я испытываю огромное уважение к Пепу Гвардиоле и к футболу, в который "Сити" играл на протяжении времени, когда мы им противостоянии. Они играли в такой футбол и были такими соперниками для нас — высший уровень. Уровень стандартов был слишком высок".



"Если последуют какие-либо санкции, то ко мне это не имеет отношения. Поэтому я подожду и посмотрю, что случится. Юридические процедуры длятся уже давно. Полагаю, будет апелляцию, на что уйдет целая вечность".



"Я далек от того, чтобы готовиться праздновать, и у меня абсолютно нет такого настроения".



"Мне не нужны дополнительные чемпионства в Премьер-Лиге. Я совершенно доволен тем, чего мы достигли. Мы сражались на футбольном поле, а насчет остального мне нечего сказать, потому что я не знаю, в чем там дело. Честно говоря, мне это и не интересно", — цитирует Клоппа Sky Sports.