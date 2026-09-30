FA предъявила обвинения Арбелоа

Главному тренеру "Фулхэма" Альваро Арбелоа были предъявлены обвинения насчет его комментариев о судействе после матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

После ничьей 1:1 против "Юнайтед" 20 сентября Арбелоа заявил, что соперник ушел от поражения только благодаря помощи рефери, который свистел "все фолы" в пользу "красных дьяволов".



FA посчитала, что этими высказываниями Арбелоа поставил под сомнение непредвзятость рефери, а это является нарушением правил.



Теперь у испанского специалиста есть время до четверга, 1 октября, чтобы предоставить свои объяснения Ассоциации.



Добавим, Арбелоа до сих пор не одержал ни одной победы в Премьер-Лиге с "Фулхэмом" после своего назначения минувшим летом. После пяти туров "дачники" имеют только два очка.