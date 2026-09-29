Премьер-Лига объявила, что "Сити" признан виновным по всем финансовым нарушениям

Премьер-Лига официально подтвердила, что "Манчестер Сити" был признан виновным по всем пунктам обвинений в финансовых нарушениях в период с сезона 2009/10 по 2017/18.

Независимая комиссия установила, что в указанный период "Сити" заключал фиктивные коммерческие сделки, тем самым искусственно завышая свои доходы. От компанией, которые выступали спонсорами "горожан", требовалось платить лишь часть сумм по подписанным контрактам, тогда как остальное финансирование фактически обеспечивали сами владельцы клуба.



Такого рода схема позволила "Сити" получить от своих владельцев суммарно 830.69 млн. фунтов в обход правил.



"Сити" показывал искаженную финансовую отчетность своим аудиторам и футбольным регуляторам, значительно превышая установленные Премьер-Лигой и УЕФА лимиты на траты.



Дополнительно "Сити" совершил ряд нарушений при содействии расследованию Премьер-Лиги и не повел себя добросовестно, что было воспринято комиссией как попытки замести следы.



Независимой комиссии еще предстоит определить санкции в отношении "Сити", но у "горожан" есть время до следующего вторника, 2 октября, чтобы воспользоваться своим правом на апелляцию и оспорить обвинительный вердикт.