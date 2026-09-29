Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор пропустил тренировку сборной Норвегии по причине ушиба лодыжки.

Напомним, Эдегор был в ярости после того, как экс-игрок "Манчестер Сити" Бернарду Силва грубо его ударил в матче сборных Норвегии и Португалии.



И хотя травма лодыжки оказалась недостаточно серьезной, чтобы Эдегор сразу же вернулся в "Арсенал" на лечение, пока Мартин не может тренироваться и теперь находится под постоянным медицинским наблюдением.



"Нам нужно посмотреть, сможет ли он еще сыграть, но он не был отправлен домой".



"Теперь каждый метр, который ты пробежал, все тренировочные данные и все остальное отправляется медицинской службой в клуб".



"Есть стандартная процедура для этого. Я не собираюсь в это вмешиваться, для этого есть четверо или пятеро специальных людей, так что они и занимаются этим", — сообщил главный тренер сборной Столе Сольбаккен норвежской газете Nettavisen.



Добавим, ранее "Арсенал" уже понес одну потерю в этот международный перерыв. Из сборной Германии с мышечным растяжением досрочно вернулся нападающий Кай Хаверц.