Эдегор раскритиковал Бернарду Силву за грубую игру

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор раскритиковал бывшего полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву за грубую игру в матче на уровне сборных.

Накануне Эдегор не смог помочь своей сборной Норвегии избежать поражения в домашнем матче Лиги Наций против Португалии (1:2).



Во втором тайме матча в Осло Силва грубо сыграл против Эдегора, получив за свой поступок желтую карточку.



Эдегор выкрикнул "f**k you" в адрес Силвы, а после матча дал оценку поступку своего бывшего соперника по Премьер-Лиге.



"Он спятил, он просто ударил меня по ноге после того, как я отдал мяч. Я не понимаю, что он творит".



"Вам нужно спросить его. Я не знаю, что он творит. Таким вещам нет места на футбольном поле. Это постыдно, когда люди делают такое, но такова жизнь", — сообщил Эдегор TV2.



