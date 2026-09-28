Эдегор раскритиковал Бернарду Силву за грубую игру
Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор раскритиковал бывшего полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву за грубую игру в матче на уровне сборных.
Накануне Эдегор не смог помочь своей сборной Норвегии избежать поражения в домашнем матче Лиги Наций против Португалии (1:2).
Во втором тайме матча в Осло Силва грубо сыграл против Эдегора, получив за свой поступок желтую карточку.
Эдегор выкрикнул "f**k you" в адрес Силвы, а после матча дал оценку поступку своего бывшего соперника по Премьер-Лиге.
"Он спятил, он просто ударил меня по ноге после того, как я отдал мяч. Я не понимаю, что он творит".
"Вам нужно спросить его. Я не знаю, что он творит. Таким вещам нет места на футбольном поле. Это постыдно, когда люди делают такое, но такова жизнь", — сообщил Эдегор TV2.
28.09.2026 20:00
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