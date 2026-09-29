Эшуорт хотел, чтобы Хау возглавил "Юнайтед"

Бывший спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Дэн Эшуорт хотел пригласить Эдди Хау на должность главного тренера "красных дьяволов" после увольнения Эрика Тен Хага.

Совладельцу "Юнайтед" сэру Джиму Рэтклиффу пришлось очень постараться и потратиться, чтобы переманить Эшуорта из "Ньюкасла".



Эшуорт приступил к работе в "Юнайтед" летом 2024, но уже в декабре Рэтклифф выгнал Дэна из клуба.



Одно из ключевых разногласий, возникших между Эшуортом и другими руководителями клуба, заключалось в том, кем следовало заменить уволенного в октябре Тен Хага.



Как сообщает The Telegraph, Эшуорт настаивал на приглашении Хау из своего бывшего клуба "Ньюкасла", однако Рэтклифф поддержал исполнительного директора Омара Беррада, который выступал за Рубена Аморима.



Добавим, с минувшего лета Хау находится без работы и считается букмекерами фаворитом на замену нынешнему наставнику "Юнайтед" Майклу Кэррику.