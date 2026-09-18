Названы фавориты на замену Кэррику в "Юнайтед"

Были названы наиболее вероятные кандидаты на замену главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Майклу Кэррику.

Кэррик оказался под серьезным давлением после того, как "Юнайтед" слабо стартовал в Премьер-Лиге, а в минувшую среду вылетел из Кубка Лиги.



"Юнайтед" успел потерпеть уже два домашних поражения, уступив действовавшему вдесятером "Манчестер Сити" и отыгравшему дефицит в два гола "Брайтону".



И хотя в данный момент Кэррик сохраняет поддержку боссов "Юнайтед", пресса уже вовсю спекулирует насчет возможного увольнения Майкла.



Например, итальянские медиа сватают в "Юнайтед" Антонио Конте, но букмекер Sky Bet ставит бывшего наставника "Челси" и "Тоттенхэма" только на четвертое место среди наиболее вероятных сменщиков Кэррика.



Самым вероятным в данный момент считается Эдди Хау, который минувшим летом покинул "Ньюкасл". Далее следуют Юлиан Нагельсманн, оставивший сборную Германии после раннего вылета с ЧМ-2026, и нынешний рулевой сборной Англии Томас Тухель.



Топ-5 замыкает бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, который считается любимчиком совладельца "Юнайтед" сэра Джима Рэтклиффа.