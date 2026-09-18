Названы фавориты на замену Кэррику в "Юнайтед"
Были названы наиболее вероятные кандидаты на замену главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Майклу Кэррику.
Кэррик оказался под серьезным давлением после того, как "Юнайтед" слабо стартовал в Премьер-Лиге, а в минувшую среду вылетел из Кубка Лиги.
"Юнайтед" успел потерпеть уже два домашних поражения, уступив действовавшему вдесятером "Манчестер Сити" и отыгравшему дефицит в два гола "Брайтону".
И хотя в данный момент Кэррик сохраняет поддержку боссов "Юнайтед", пресса уже вовсю спекулирует насчет возможного увольнения Майкла.
Например, итальянские медиа сватают в "Юнайтед" Антонио Конте, но букмекер Sky Bet ставит бывшего наставника "Челси" и "Тоттенхэма" только на четвертое место среди наиболее вероятных сменщиков Кэррика.
Самым вероятным в данный момент считается Эдди Хау, который минувшим летом покинул "Ньюкасл". Далее следуют Юлиан Нагельсманн, оставивший сборную Германии после раннего вылета с ЧМ-2026, и нынешний рулевой сборной Англии Томас Тухель.
Топ-5 замыкает бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, который считается любимчиком совладельца "Юнайтед" сэра Джима Рэтклиффа.
18.09.2026 07:00
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Последние комментарии:
если Кэррика и уволят, тогда только Хау. но увольнять нельзя. нужно хотя бы до конца следующего сезона дать время. еще за аморимкой не дочистил состав. опять без ЛЗ играем. не вина это Кэррика.
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