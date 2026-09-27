Рой Кин: "Самое время наказать "Сити"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что "Манчестер Сити" заслуживает понести наказание за свои финансовые нарушения.

Перед матчем сборных Англии и Испании в Лиге Наций экс-полузащитник "Сити" Родри заявил, что верит в невиновность "горожан" и что никто не сможет отобрать у них трофеи, завоеванные на футбольном поле.



Однако Кин советует "Сити" перестать сопротивляться и принять свою судьбу. По словам Роя, возможные санкции станут "лекарством" для клуба с "Этихад".



"Самое время. Это уже давно тянется. Я бы определенно возразил словам Родри. Это был не их выбор. Жульничать — это был выбор клуба".



"Что бы они ни выиграли за последние годы, они заслуживают быть наказанными. С чего начать и чем закончить — это сложно".



"Они жульничали, и они были признаны виновными в этом. Теперь им нужно принять лекарство. Это шок, что их признали виновными в 114 нарушениях", — цитирует Кина The Sun.