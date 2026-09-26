Родри верит в невиновность "Манчестер Сити"
Полузащитник Родри заявил, что уверен в невиновности "Манчестер Сити" насчет нарушений финансовых правил Премьер-Лиги.
Накануне стало известно, что "Сити" был признан виновным по 114 из 115 пунктов обвинений в нарушениях правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.
При этом процесс еще окончательно не завершен, наказание не определено, а у "Сити" будет право на апелляцию.
Родри был непосредственным творцом успехов "Сити" в период, когда были выявлены нарушения, однако игрок сборной Испании уверен, что никто не сможет отнять у "горожан" добытое на футбольном поле.
"В 2020 года мы уже сталкивались с подобным, был похожий юридический процесс. Другие обвинения, но похожий процесс".
"Тогда нас тоже признали виновными в первой инстанции, но мы верили в клуб и в невиновность, на которой настаивал клуб, и в конце концов нас оправдали".
"Поэтому я верю в систему правосудия, и я верю в невиновность клуба".
"Для нас, игроков, это другое, нежели для вас, парни. Я могу понять, что есть всякого рода мнения, и сейчас происходит нечто важное".
"Но мы всегда старались мыслить позитивно, когда каждый день живешь с этим клубом и этими людьми, которые упорно трудились все эти годы для достижения успеха, которого мы достигли".
"Это не только Пеп (Гвардиола) и игроки, но вся структура, от владельцев до парней, которые трудятся каждый день".
"Они не могут отнять у нас то, что мы сделали. Это не куплено деньгами, это куплено стараниями, партнерством и ежедневной работой плечом к плечу".
"Мы добились большого успеха за все эти годы, и, находясь здесь на "Уэмбли", я могу сказать, что это было заслуженно. Я рад, что смог прожить одну из лучших эр в английском футболе".
"Клуб всегда говорил нам, что уверен в своей невиновности. Они смотрели нам в глаза и говорили таким образом".
"У нас есть пример из 2020 года, когда был такой же процесс, и в итоге ничего не случилось. Мы были очень спокойны. Вы никогда не видели, чтобы команда нервничала из-за такого рода вещей".
"Я не говорю, что это нормально в наши дни, но многие команды оказывались в такого рода ситуациях, и это часть футбола сегодня. Все должны следовать правилам, и это замечательно".
"Но клуб всегда выражал уверенность насчет того, что не сделал ничего неправильного, и мы верим в это. Такова суть".
"До тех пор, пока они не докажут обратное, мы будем верить клубу. Я был там, я знаю, как они работают, как они взаимодействуют", — цитирует Родри The Independent.
26.09.2026 07:00
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