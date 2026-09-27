Тухель объяснил, почему Траффорд сыграл против Испании

Наставник сборной Англии Томас Тухель объяснил, почему голкипер "Лидса" Джордан Пикфорд вышел в стартовом составе на матч Лиги Наций против Испании.

Почти все время с момента своего дебюта на международной арене в 2017 году первым номером сборной Англии был Джордан Пикфорд из "Эвертона", однако в первом матче нового розыгрыша Лиги Наций Тухель сделал ставку на Траффорда.



23-летний Траффорд пропустил три гола и не смог предотвратить поражение англичан со счетом 2:3, однако Тухель чувствует, что ему нужно было посмотреть в деле Джеймса, который производит сильное впечатление своей игрой за "Лидс", куда он перешел минувшим летом из "Манчестер Сити" за 45 миллионов фунтов.



"Думаю, он заслужил провести два матча, поэтому мы дали ему два матча".



"Он хорошо начал сезон Премьер-Лиги и получает минуты в качестве первого номера "Лидса".



"Джордан абсолютно ничего не сделал неправильного, но мы хотели использовать это соревнование, чтобы посмотреть, как далеко на самом деле продвинулся Джеймс", — цитирует Тухеля BBC.