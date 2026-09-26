"Арсенал" и "Ливерпуль" хотят Кевина Шаде

Большие клубы, включая "Арсенал" и "Ливерпуль", проявляют интерес к нападающему "Брентфорда" Кевину Шаде.

Шаде выступает за "Брентфорд" после своего перехода из "Фрайбурга" за 20 миллионов фунтов в июле 2023, минувшим летом вступив в предпоследний год по своему действующему контракту.



Шаде сильно начал новый сезон, забив три гола в пяти первых матчах Премьер-Лиги, и это только подогревает интерес к 24-летнему игроку сборной Германии.



По информации Sky Sports, "Арсенал" и "Ливерпуль" проявляют наиболее сильный интерес к Шаде, хотя Кевин также находится на радаре у "Тоттенхэма" и "Челси".



"Брентфорд" пытается этому противодействовать и уже начал переговоры с Шаде о новом долгосрочном контракте на улучшенных условиях.