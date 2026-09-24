Джей-Джей Габриэль не интересен "Барселоне"

Спортивный директор испанской "Барселоны" Деку дистанцировался от слухов об интересе своего клуба к вундеркинду "Манчестер Юнайтед" Джей-Джею Габриэлю.

Лишь на прошлой неделе 15-летний Габриэль был замечен в Барселоне. Перед этим юный нападающий уведомил "Юнайтед" о намерении прекратить свою регистрацию.



Согласно слухам, Испания является приоритетным направлением для семьи Габриэля, однако Деку не до конца понимает ситуацию Джея-Джея и предпочитает держаться в стороне.



"Об этом парне нечего сказать. Это нормально, потому что с нами всегда связывают игроков. Существует огромный рынок для этого, даже когда игроки молоды".



"Нас не интересует ни один игрок в его ситуации. Я не уверен, что происходит, но если он все еще игрок "Манчестер Юнайтед", то мы здесь не при чем".



"Во-первых, нам нужно понять, какова ситуация, прежде чем мы попытаемся что-нибудь предпринять. А говорить с юными игроками, подростками — это не наше дело", — сообщил Деку talkSPORT.