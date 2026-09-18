Джей-Джей Габриэль прибыл в Барселону

Вундеркинд "Манчестер Юнайтед" Джей-Джей Габриэль отправился в Барселону в рамках поисков своего нового клуба.

Напомним, Габриэль уведомил "Юнайтед" о желании немедленно прекратить свою регистрацию, чтобы 15-летний нападающий мог свободно перейти в другой клуб.



Наличие ирландского паспорта позволяет Габриэлю уехать в Европу по достижении 16 лет, тогда как английскому футболисту пришлось бы ждать этого до наступления 18-летия.



По информации BBC, Габриэль, которому 16 исполняется 6 октября, покинул Англию в четверг и отправился во Францию, но прямо сейчас находится в Барселоне.



Одноименный клуб, "Барселона", находится среди претендентов на Габриэля. Также заполучить Джей-Джея хотят "Реал", "Бавария" и ПСЖ.



Переход Габриэля в какой-либо европейский клуб оставил бы "Юнайтед" без многомиллионной компенсации, на которую "красные дьяволы" смогли бы рассчитывать, останься Джей-Джей на родине футбола.