"Ливерпуль" работает над приобретением Брантуэйта

"Ливерпуль" начал работать над приобретением центрального защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта.

В этом сезоне Брантуэйт вернулся в свою лучшую форму, что было отмечен вызовом в сборную Англии на предстоящие матчи Лиги Наций, тогда как прошлая кампания оказалась омрачена для Джаррада проблемами со здоровьем.



По информации Football Insider, своим преображением 24-летний Брантуэйт привлек внимание ряда больших клубов в Премьер-Лиге и за ее пределами, включая "Ливерпуль".



"Ливерпуль" рассматривает Брантуэйта в качестве идеального преемника для своего капитана Виргила Ван Дейка, который с высокой вероятностью покинет "Энфилд" по истечении своего контракта в конце сезона.



"Ливерпуль" не приглашал игрока напрямую от своих соседей из "Эвертона" с 2002 года, поэтому согласование трансфера Брантуэйта будет непростым, однако Джаррад не является воспитанником "ирисок", к которым он прибыл в 2020 году из "Карлайла".



При этом "Ливерпуль" уже ведет подготовительную работу над трансфером Брантуэйта, составляя подробное досье на Джаррада.



Еще одним серьезным претендентом на Брантуэйта, чей контракт с "Эвертоном" рассчитан до 2030 года, обещает стать "Манчестер Юнайтед".