"Ливерпуль" готовится к расставанию с Ван Дейком

"Ливерпуль" начал готовиться к расставанию со своим капитаном Виргилом Ван Дейком в конце сезона.

Действующий контракт Ван Дейка истекает как раз в конце сезона, и в "Ливерпуле" крепнет ощущение, что клубу придется искать замену Виргилу следующим летом, утверждает Football Insider.



Следующим летом Ван Дейку исполнится 36, поэтому существует немалый риск, что спад настигнет Виргила, даже если тот вдруг подпишет новый контракт с "Ливерпулем".



Помимо опасений, связанных с возрастом Ван Дейка, "Ливерпуль" ожидает, что клубы со всего мира попытаются заполучить игрока сборной Голландии свободным агентом.



Сообщается, что клубы из Саудовской Аравии крайне заинтересованы в приглашении Ван Дейка, и с их богатствами "Ливерпуль" тягаться не в состоянии. Также Виргилу готовы щедро платить в МЛС и Турции.



Поэтому "Ливерпуль" морально готовится отпустить Ван Дейка и искать нового центрального защитника.