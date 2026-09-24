"Юнайтед" продает газон с "Олд Траффорд" по 125 фунтов за кусок

"Манчестер Юнайтед" предлагает болельщикам возможность купить газон со своего стадиона "Олд Траффорд".

Минувшим летом "Юнайтед" впервые за 14 лет перестелил газон на "Олд Траффорд", убрав травяное покрытие, которое повидало победы "Юнайтед" под руководством сэра Алекса Фергюсона и чемпионский кубок Премьер-Лиги.



"Юнайтед" увидел в этом возможность заработать, и теперь любой желающий может приобрести частичку истории.



Как сообщает The Telegraph, "Юнайтед" продает куски старого газона, включая траву и землю, внутри акриловых кубов размером 7 на 7 сантиметров по цене в 125 фунтов за штуку.



Куб находится в специальной черной коробке с надписью "официальный продукт" и может стать хорошим подарком для истинного фаната "Юнайтед".



Добавим, накануне "Юнайтед" отчитался об убытке в 47 миллионов фунтов по итогам сезона 2025/26. "Красные дьяволы" уходят в отрицательную зону седьмой год подряд, и суммарный минус клуба за этот период составил 444 млн. фунтов.







