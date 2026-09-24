Сака: "Артета заслуживает новый контракт"
Вингер "Арсенала" Букайо Сака считает, что его главный тренер Микель Артета заслужил новый контракт на улучшенных условиях.
На днях стало известно, что после нескольких месяцев переговоров Артета окончательно согласовал с "Арсеналом" новый контракт минимум до лета 2030.
Сака, который сам ранее в этом году заключил новый контракт и стал самым высокооплачиваемым игроком "Арсенала", приветствует продление сотрудничества с Артетой и отмечает важность испанского тренера для клуба.
"Он особенный тренер, и он очень важен для клуба. Поэтому они и дали ему новый контракт, ведь он заслуживает этого".
"И да, он по-настоящему трансформировал клуб и заставил всех снова мечтать. Поэтому нужно отдать ему должное, он заслуживает этого, и я рад за него", — сообщил Сака talkSPORT.
24.09.2026 07:00
Просмотров: 97
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: