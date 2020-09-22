Артета согласовал новый контракт с "Арсеналом"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета достиг договоренности со своим клубом о новом контракте на улучшенных условиях.

Действующий контракт Артеты истекает в конце этого сезона, однако Микель всегда был расслаблен насчет своего будущего и неоднократно говорил, что счастлив в "Арсенале".



Первый в сезоне международный перерыв дал "Арсеналу" и Артете возможность уладить оставшиеся детали насчет продления сотрудничества и успешно завершить длившиеся несколько месяцев переговоры.



BBC не располагает точной информацией насчет длительности нового контракта, однако он точно охватит декабрь 2029, когда Артета сможет отпраздновать 10 лет на тренерском мостике "Арсенала".



Новый контракт обеспечит Артете существенную прибавку к зарплате. Сейчас Микель зарабатывает 10 миллионов фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде возможных бонусов за сезон.