KMI признала ошибку с присуждением "Сандерленду" пенальти против "Арсенала"
Комиссия Премьер-Лиги по рассмотрению ключевых инцидентов матчей (Key Match Incidents panel) вынесла решение о том, что пенальти в ворота "Арсенала" против "Сандерленда" был назначен ошибочно.
После победы 0:2 на "Стадионе Света" 12 сентября главный тренер "Арсенала" Микель Артета был в ярости от того, что рефери Джон Брукс назначил пенальти в ворота его команды, увидев фол Эзри Конса на Дэне Балларде.
После тирады Артеты "Арсенал" даже обратился к судейскому корпусу за объяснениями, а KMI поддержала Микеля, единодушно проголосовав за то, что Брукс ошибся с назначением 11-метрового.
"И хотя это была очень беспорядочная борьба, в которой Конса изначально обхватил руками Балларда, Баллард применил захват и притянул Конса к себе, в результате чего они оба упали на землю", — гласит заявление комиссии.
В то же время KMI — с перевесом голосов трое против двоих — поддержала решение арбитра VAR Стюарта Аттуэлла не вмешиваться и не отправлять Брукса к монитору у бровки, потому что в данном случае нет речи о явной ошибки рефери в поле.
23.09.2026 14:00
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Конса изначально обхватил руками Балларда
Источник: https://fapl.ru/posts/124640/
и винировый унитаз с самом начале эпизода влез
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