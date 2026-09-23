"Форест" оценивает Гиббс-Уайта в 125 млн. фунтов

"Ноттингем Форест" установил цену в 125 миллионов фунтов за своего капитана Моргана Гиббс-Уайта.

Накануне появилась информация, что "Форест" ожидает серьезного интереса к Гиббс-Уайту следующим летом, и одним из ведущих претендентов на Моргана будет "Бавария".



Заранее готовясь отражать интерес к Гиббс-Уайту, "Форест" решил, что попросит за 26-летнего игрока сборной Англии рекордные для Премьер-Лиги 125 млн. фунтов, за которые "Ливерпуль" купил Александера Исака, а "Манчестер Сити" — Энцо Фернандеса.



Как сообщает Football Insider, столь внушительный ценник обусловлен той великолепной формой, в которой находится Гиббс-Уайт. Морган забил 15 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги, а в этом календарном году отличился 13 раз.