"Форест" оценивает Гиббс-Уайта в 125 млн. фунтов
"Ноттингем Форест" установил цену в 125 миллионов фунтов за своего капитана Моргана Гиббс-Уайта.
Накануне появилась информация, что "Форест" ожидает серьезного интереса к Гиббс-Уайту следующим летом, и одним из ведущих претендентов на Моргана будет "Бавария".
Заранее готовясь отражать интерес к Гиббс-Уайту, "Форест" решил, что попросит за 26-летнего игрока сборной Англии рекордные для Премьер-Лиги 125 млн. фунтов, за которые "Ливерпуль" купил Александера Исака, а "Манчестер Сити" — Энцо Фернандеса.
Как сообщает Football Insider, столь внушительный ценник обусловлен той великолепной формой, в которой находится Гиббс-Уайт. Морган забил 15 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги, а в этом календарном году отличился 13 раз.
23.09.2026 11:00
Просмотров: 404
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Дотянули топы. Прям как с Олисе
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий