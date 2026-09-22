"Форест" ожидает серьезного интереса к Гиббс-Уайту

"Ноттингем Форест" ожидает серьезного интереса к своему капитану Моргану Гиббс-Уайту следующим летом.

Гиббс-Уайт едва не покинул "Форест" еще летом 2025, однако владелец "лесников" Евангелос Маринакис заблокировал переход Моргана в "Тоттенхэм" и склонил атакующего полузащитника к новому контракту.



Со старта прошлого сезона 26-летний Гиббс-Уайт забил 18 голов в Премьер-Лиге — больше любого другого английского игрока за этот период, и успехи Моргана не остались незамеченными со стороны топ-клубов.



По информации talkSPORT, одним из главных претендентов на Гиббс-Уайта следующим летом обещает стать "Бавария", которая готова предложить Моргану возможность выступать бок о бок со своим капитаном по сборной Англии Харри Кейном.